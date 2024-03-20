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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Tek çözüm İsrail’e baskı yapmak

20 Mart 2024, Çarşamba 01:41
AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL, GAZZE’DEKİ DURUMUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, “TEK ÇÖZÜM, İSRAİL’E SİYASİ BASKI UYGULAMAKTIR” DEDİ.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İrlanda ve İspanya tarafından İsrail-AB Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesi talebinin ilk kez görüşüldüğünü aktardı. Bakanların, Gazze’deki durumu görüşmek adına İsrail ile daha fazla temas halinde olma konusunda mutabık kaldığını kaydeden Borrell, anlaşmanın askıya alınmasına dair karar çıkmadığını, konunun tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

Bu durum kabul edilemez

Borrell, tarafları dinlemek adına bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısına İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile Filistin’in yeni başbakanı Muhammed Mustafa’nın davet edilebileceğini dile getirdi. AB’nin İsrail’e baskı yaptığını vurgulayan Borrell, “Bizim tarafımızdan, bu durumun kabul edilemez olduğunu anlamalarını sağlamak için İsrail’e siyasi ve diplomatik baskı yapılıyor. AB’deki tüm siyasi liderlerimiz her zaman bunu söylüyordu ve bugün de bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda net bir fikir birliği vardı. Tek çözüm, İsrail’e siyasi baskı uygulamaktır” diye konuştu.

AA

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