Kamışlı'da eş zamanlı YPG/PKK saldırıları: 5 ölü, 25 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi. Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü. Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor. AA

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