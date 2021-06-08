Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü araçlı eylemi "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, son yıllarda Müslümanları hedef alan saldırıların artığını vurguladı.

Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili yaptığı konuşmada, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı" ifadelerini kullandı.

Pazar günü akşam gezmesine çıkan ailenin evine dönemediğini belirten Trudeau, "Hayatları acımasız, korkak ve küstahça bir şiddet eylemiyle alındı" dedi.

Trudeau, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk için, "Hepimiz küçük çocuğun yaralarından hızla kurtulacağını umuyoruz. Maalesef, bu korkak ve İslamofobik saldırının yol açtığı üzüntü, anlayışsızlık ve öfkeyle uzun süre yaşayacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Başbakan, 2017'de Quebec camisine düzenlenen ve altı kişinin vefat ettiği saldırının ardından Kanada'da Müslüman topluluğa yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "Hepsinin Müslüman inancı nedeniyle hedef alındığını biliyoruz. Bu saldırılar, burada, Kanada'da oluyor ve derhal son bulması lazım" diye ekledi ve özellikle aşırılık yanlısı gruplara karşı mücadeleyi hızlandırma sözü verdi.

Trudeau’nun bu akşam saldırının gerçekleştiği London şehrine giderek, kurbanlar için düzenlenecek anma programına katılacağı bildirildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamı, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren sürücü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.