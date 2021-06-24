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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kanada’da Müslüman AYM üyesinden sonra Müslüman Senatör

24 Haziran 2021, Perşembe
Kanadalı Müslüman işçi lideri Hasan Yusuf, Başbakan Justin Trudeau tarafından senatör olarak atandı.

Müslüman İşçi Lideri Senatör olarak atandı

Trudeau, 105 sandalyeli Senatoya hükümet kontenjanında açık bulunan 3 üyelik için atama yaptığını duyurdu. Ontario eyaleti adına Hasan Yusuf’u atayan Trudeau, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hasan Yusuf, Kanada’nın en dene- yimli işçi liderlerinden biridir ve Kanada’nın sendikal hareketine liderlik eden ilk beyaz olmayan kişidir. Kısa süre önce Kanada İşçi Kongresi Başkanı olarak ikinci dönemini tamamladı. Aynı zamanda 21 ülkede 55 mil- yondan fazla işçiyi temsil eden uluslar arası bir örgüt olan Amerika Sendikalar Konfede- rasyonunun da eski başkanıdır. Yusuf, iki üniversiteden çok sayıda liderlik ödülü ve fahri doktora almıştır.”      

İlk kez bir Müslüman yargıç da atanmıştı  

Trudeau, 17 Haziran 2021’de Yüksek Mahkeme hâkimliğine, tarihte ilk kez bir Müslüman’ı atamıştı. Hâkim Mahmud Jamal, Kanada’nın anayasa mahkemesi olarak da bilinen en üst mahkemedeki görevine 1 Temmuz’da başlayacak. Başbakan Trudeau’nun her iki atamayı da London şehrinde bir Müslüman aileyi hedef alan terör saldırısı sonrası yapması dikkati çekiyor.

AA

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