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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kanada’da salgın nedeniyle son bir haftada 571 ölüm

02 Mayıs 2021, Pazar 10:20
Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta vaka sayısı 50 bin 61 artarak 1 milyon 176 bin 978’den 1 milyon 227 bin 39'a çıktı.

Aynı dönemde 23 bin 690 olan Kovid-19 ölümleri 571 artarak 24 bin 261'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kuruluşlarında bugüne dek 31 milyon 590 bin 568 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 13 milyon 646 bin 12 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılama uygulanan kişi sayısı 1 milyon 20 bin 376'ya ulaştı.

AA

Etiketler: Kanada, salgın
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