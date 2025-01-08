"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

08 Ocak 2025, Çarşamba 19:25
Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" kaydetti.

Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

 

Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

"ABD'nin 51. eyaleti"

Trump daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'i desteklediği için boykot edilen Carrefour, Umman'daki tüm mağazalarını kapatıyor

    Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

    UNRWA yasaklanırsa Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetleri de durur!

    Trump'ın otelinin önündeki patlamada ChatGPT kullanılmış

    2024 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

    Los Angeles'ta 30 bin kişi için tahliye kararı - 250 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Mekke'de sel afeti

    Arakanlı Müslümanlar zulüm görüyor

    Hayvancılıkta büyük kriz

    Şatafat tam gaz

    Din adamlarından maaş zammına tepki - Memur zammı kesinleşti: %11.54

    Güney Kore Ulaştırma Bakanı "istifa" edecek

    AFAD: Erzurum-Pasinler'deki deprem sonrasında olumsuz durum bulunmuyor

    Gültekin Uysal, DP’nin 79. kuruluş yıldönümünde Yeni Asya’ya konuştu: Çizgimiz doğru, yolumuz doğru

    Rize'de PTT'de silahlı saldırı: İki PTT çalışanı öldü

    Derin İsrail: Türkiye’yle savaşa hazır olun!

    Yine başkasını suçladı

    İmralı trafiği: Yol haritası belli değil

    Çin'in Tibet bölgesindeki depremde ölü sayısı 126'ya yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Din adamlarından maaş zammına tepki - Memur zammı kesinleşti: %11.54
    Cevher İLHAN

    Unutturulan “İsrail’le ticaret” fecaati
    Genel

    Hayvancılıkta büyük kriz
    İbrahim Aktaşcı

    Kimler kimlerle: Alkışçılar ıslıkçılarla
    Risale-i Nur'dan

    Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir
    Süleyman KÖSMENE

    Hastalar için abdest ve namaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Wilson Prensipleri uygulanıyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Nefis kötü örnekleri tercih ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.