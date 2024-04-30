AKP Genel Merkezi önünde hükümetin İsrail politikasını protesto eden eylemciler, “Katliama değil direnişe ortak ol” yazılı dövizler taşıdı.

Direniş Çadırı üyeleri tarafından AKP Genel Merkezi önünde hükümetin İsrail ile ticari ilişkisini protesto amacıyla eylem düzenlendi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı eylemde, katılımcılar ellerinde “Tüm çizgiler aşıldı, somut adım istiyoruz” yazılı pankart ile “Kısıtlama İsrail’le ticareti kesmiyor”, “Kürecik radarı İsrail’in kalkanı”, “Katliama değil direnişe ortak ol” yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca “kanlı oyuncak bebek” bırakıldı. Eyleme katılanlar “İşbirlikçi iktidar istemiyoruz” sloganı attı.

Somut adımlar atın

Direniş Çadırı gönüllüsü Harun Özkarakaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin açıklamasını hatırlattı. Özkarakaş, “Zeybekçi ‘katliam ayrı, ticaret ayrı’ diye bir garabet açıklama yaptı. Bu açıklamayla İsrail ile yapılan kirli ticareti normalleştirdi. Katliamı basitleştirdi. Zeybekçi’nin Filistin gibi bir davası yoktur olsa olsa İsrail gibi davası vardır. Zeybekçi’yi bu garabet açıklamasından dolayı kınıyoruz” şeklinde konuştu. Bu kirli siyasi ve ticari ilişkiden rahatsız olduklarını dile getiren Özkarakaş, “Somut adımlar atın, meydanda hamaset atmayı bırakın. Filistin üzerinden duyar kasmayı bırakın” dedi.

Hakkı haykıran bu ses kısılmayacak

Direniş Çadırı adına basın açıklaması yapan Ali Altıntaş da Filistin halkının yanlarında olduklarını ifade etti. Altıntaş, “Filistin için sadece göz yaşı dökmenin yetmeyeceğini, ABD ve İsrail’i kınamakla Gazze’ye nefes olunamayacağını cümle aleme ilan ettik. Talebimiz açık ve netti; İsrail’le tüm hızıyla devam eden ticaret başta olmak üzere tüm ilişkiler derhal kesilmeliydi. Aylardır süren yüzlerce eylemde, bizimle birlikte birçok farklı inisiyatifin dile getirdiği bu hakikat sonunda görmezden gelinemeyecek kitlesel bir talebe dönüştü. Hakkı haykıran bu sesin kısılamayacağı, aksine toplumdaki karşılığının giderek güçleneceği anlaşılınca AKP iktidarı, İsrail’le ticarete kısıtlama kararı aldı” diye konuştu.

Ankara - Anka