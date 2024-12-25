Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağından 25 kişi kurtuldu - Aliyev Rusya ziyaretini iptal etti

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise düşen yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 72 kişiden 25'inin kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Bunlardan 22'si hastaneye kaldırıldı." denildi. Uçak kuş sürüsüne çarptı AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı. Uçağın, düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi. Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, ilk açıklamasında düşen uçaktan 6 kişinin kurtulduğunu ancak durumlarının ciddi olduğunu bildirdi. Aliyev Rusya ziyaretini iptal etti Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ziyaretini iptal etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmek üzere olan Aliyev, uçakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Aliyev, AZAL uçağının kazası nedeniyle BDT Zirvesi'ne katılamayacağını ve geri dönme kararı aldığını Putin'e iletti. Aliyev ve Putin, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğunu uçakta hayatını kaybedenler dolayısıyla birbirlerine taziye dileklerinde bulundu. AA

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