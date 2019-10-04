Keşmir’de toplu mezar

The Hındu gazetesinde yer alan habere göre, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi ve Keşmir’deki Adalet Mahkemesi (IPTK) adlı sivil toplum inisiyatifi, yayımladığı raporda Cammu Keşmir’in kuzeyindeki Bandipora, Baramulla ve Kupwara bölgelerindeki 55 köyde yapılan aramalarda 2 bin 700 mezarın açığa çıkarıldığını, mezarlarda en az 2 bin 900 insanın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ve Cammu Keşmir İnsan Hakları Komisyonunu olaya müdahil olmasını talep eden kuruluş, toplu mezarlara ilişkin bulguları ihtiva eden raporun, Cammu Keşmir’in lağvedilen Eyalet Yönetimi’nin Eski Başbakanı Ömer Abdullah’a ve Hint hükümetinin ilgili birimlerine iletildiği kaydedildi. “Hükümet raporu göz ardı etmeyip öncelikli olarak ele almalı” ABD’de Kaliforniya Bütünleşik Çalışmalar Merkezinde kültürel ve sosyal antropoloji profesörü olarak görev yapan Chatterji, olay hakkında bağımsız soruşturma başlatılması talep ederken, “Hükümet raporu göz ardı etmeyip öncelikli olarak ele almalı.” dedi. Toplu mezarların varlığının insanlığa karşı suçların, savaş suçlarının ve soykırımın işareti olduğuna dikkati çeken Chatterji, “Eğer bir toplu mezar, birden çok, yargısız ve sürekli cinayetlerin varlığına işaret ediyorsa, Bandipora, Baramulla ve Kupwara’da bulunan mezarların, Hint ordusu ve paramiliter güçlerinin bölgedeki kitlesel katliâmlarının parçası olduğu açıktır” ifadesini kullandı. AA

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