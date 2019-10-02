Cumhurbaşkanı Han, Hindistan’ın Keşmir politikasının Müslümanlar için tehdit olduğunu söyleyerek, “Keşmir yanıyor, orada etnik bir temizlik yapılıyor; uluslar arası kamuoyunun buna karşı sesini yükseltmesi lazım” diye konuştu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü’nde düzenlenen panele katılan Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Hindistan’ın Keşmir politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Keşmir’in özerk statüsüyle ilgili Ağustos ayında aldığı kararın çok büyük bir hata olduğunu savunan Han, bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.

‘Bu katliama izin vermeyin’

Han, “5 Ağustos’taki karardan sonra Keşmir’de tam anlamıyla bir blokaj yaşanıyor. Hint askerleri bölgeye giriş çıkışları kapatmış durumda. Keşmir yanıyor, orada etnik bir temizlik yapılıyor; uluslar arası kamuoyunun buna karşı sesini yükseltmesi lâzım. Keşmir’de bu katliâmın olmasına izin vermeyin” diye konuştu.

“Hindistan’ın yaptığı şey, Keşmir’in yeniden işgalidir”

Medyada 8 bin civarında kişinin tutuklandığı haberlerinin dolaştığını anlatan Han, “Bizim tahmin ve bilgimize göre 20 binden fazla insan blokajla birlikte tutuklanmış durumda ve bunların çok büyük kısmı ağır işkence görüyor. Hayatta kalmak için mücadele ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı. “Hindistan’ın bugün yaptığı şey, Keşmir’in yeniden işgalidir. Bu sadece Keşmirli veya Pakistanlı Müslümanlara değil, Hindistan’daki Müslümanlara yönelik de bir tehdittir.” ifadelerini kullanan Han, “Keşmir sorununun başka boyutlara taşınmasını hiçbirimiz istemeyiz. Bu yüzden bir an önce Birleşmiş Milletler harekete geçip bu sorunun çözümü için sorumluluk almalıdır” dedi.