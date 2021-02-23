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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Kırgızistan'da Rus aşısı tescil edildi

23 Şubat 2021, Salı 11:43
Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımının onaylandığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar Departmanı'nda Sputnik V aşısının tescil edilerek kitlesel aşılama için onaylandığı belirtildi.

Bugüne kadar aşılanma sürecinin yapılmadığı Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 72 artarak 86 bine, iyileşenlerin sayısı 76 artarak 82 bin 879'a ulaştı. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 1460 kişi öldü.

AA

Etiketler: Kırgızistan, Rus aşısı
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