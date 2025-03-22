Kızıldeniz’de de tansiyon yüksek

İsrail’in Gazze’de katliamları sürerken Kızıldeniz’de de tansiyon zirvede. Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’deki Ben-Gurion Havaalanı’na bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ayrıca ABD’ye ait Harry Truman uçak gemisini hedef alan bir saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Husiler, ABD’nin Yemen’e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyesinin can verdiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’e hava saldırılarına ilişkin görüntüleri yayınladı. BirGün’ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Husilere verdiği desteği sona erdirmesi çağrısını tekrarlayarak “Husilerin ABD tarafından yenilgiye uğratılacağı” sözünü verdi.

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