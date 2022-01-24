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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

KKTC'de yeni milletvekilleri belli oldu

24 Ocak 2022, Pazartesi 19:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçim sonuçlarına göre, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan milletvekilleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini açıkladı.

 

Seçimin gayriresmi sonuçlarına göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, Demokrat Parti (DP) 3, Halkın Partisi (HP) 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 sandalye elde etti.

En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarırken; Toplumcu Demokrasi Partisi 3 vekil çıkarmıştı.

YSK’nin ilanına göre, Lefkoşa'da UBP'den Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Şavaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre, CTP'den Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim, HP'den Kudret Özersay, DP'den Hasan Tosunoğlu, YDP'den Talip Atalay Meclise girdi.

Gazimağusa'da UBP'den Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hüseyin Çavuş, CTP'den Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, DP'den Fikri Ataoğlu, HP'den Ayşegül Baybars, YDP'den Erhan Arıklı milletvekili seçildi.

Girne'de UBP'den Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük, CTP'den Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci, HP'den Jale Refik Rogers, DP'den Serhat Akpınar seçilen milletvekilleri oldu.

Güzelyurt ilçesinde UBP'den Ali Pilli, Ziya Öztürkler, CTP'den Armağan Candan milletvekili seçildi.

İskele ilçesinde ise milletvekilleri UBP'den Nazım Çavuşoğlu, Yasemi Öztürk, Emrah Yeşilırmak, CTP'den Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat oldu.

Lefke ilçesinde UBP'den Fırtına Karanfil ile CTP'den Salahi Şahiner Meclise girdi.

 

AA

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