KKTC’den BM’ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) misyonunun süresinin uzatılması kararını tepkiyle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta konuşlu BMBG’nin görev süresinin 6 ay süre ile 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 2587 (2021) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 29 Temmuz 2021’de kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “BMBG’nin Ada’daki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin KKTC makamlarının rıza ve onayı yine alınmamıştır. Bu durum, Birleşmiş Milletler’in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırıdır. Ayrıca, BMBG’nin, KKTC topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. BMBG’nin ülkemizdeki faaliyetleri için BM ve KKTC arasında yasal bir düzenleme yapılmasına yönelik uzun yıllardan bu yana haklı bir talebimiz bulunmaktadır. Makul bir zaman dilimi içinde BMBG’nin ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin talebimize olumlu yanıt verilmemesi halinde, iyi niyete dayalı yaklaşımımızı gözden geçirmek zorunda kalacağımızı uluslar arası toplumun dikkatine getirmek isteriz.” ifadeleri yer aldı.