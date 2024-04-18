Körfez bölgesinde şiddetli yağışlar

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Yemen’de hayatı olumsuz etkiledi.

Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, sağanak hava dalgasının etkisini kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı hasarı giderme çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi. Umman haber ajansı ONA’da yer alan haberde de sağanak nedeniyle emniyet güçlerinin 3 günden beri yardım çağrılarını aldığı aktarıldı.Yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığı ve 630 kişinin tahliye edildiği vurgulanan haberde, polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde ölü sayısının 19’e çıktığı belirtilen haberde, 4 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Umman Tarım Bakanlığı, 14-17 Nisan tarihlerinde ülkede etkili olan yağışlarda sel felaketlerine karşı koruma amacıyla inşa edilen 49 barajın 179 milyon metreküp su tuttuğunu açıkladı. AA

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