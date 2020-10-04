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4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Kovid-19 tedavisi gören Trump'tan son durumuna ilişkin açıklama

04 Ekim 2020, Pazar 11:02
Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, "Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki birkaç gün gerçek bir test olacak"

"Önümüzdeki birkaç gün nasıl olacak bilmiyoruz, sanıyorum gerçek bir test olacak. Bu birkaç gün neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanan Trump, kendisine parti ayrımı olmaksızın ülke genelinde gösterilen destek karşısında müteşekkir olduğunu vurguladı.

Trump, geçmiş olsun mesajı gönderen yabancı ülke liderlerine de ayrıca teşekkür etti.

Kendisine Beyaz Saray'da da kalabilme alternatifinin sunulduğunu belirten Trump, "Beyaz Saray'ın içinde hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis'e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir, dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini ve kısa sürede tamamen iyileşeceğini dile getirdi.

"Trump Beyaz Saray'da kalmak istedi" iddiası

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bir iddianın, Trump'ın bazı sözleriyle çelişkili olması dikkati çekti.

Söz konusu iddiaya göre, Trump'ın cuma günü hastaneye gitmemek konusunda ısrar ettiği ve doktorlar tarafından zor ikna edildiği bildirildi.

Aynı haberde Trump'ın, Beyaz Saray'da cuma günü doktorları tarafından son anlarda ve zor ikna edildiği, tedaviye Beyaz Saray'da devam etmek istediği iddiası yer aldı.

Trump'ın Kovid-19'a yakalanması

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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  • Ahsen

    4.10.2020 15:51:21

    Papatya falı gibi bir şey, amaç hedef saptırma, bence koroNo yok

Risale-i Nur Külliyatı

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