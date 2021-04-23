Kudüs olmadan mümkün değil

Fİlİstİn Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in 22 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimini sabote etmeye çalıştığını belirterek “Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil. Bu olursa ‘Kudüs işgal altındaki Filistin’in parçası değil’ tuzağına düşmüş oluruz.” dedi.

Filistin'de gündem seçim

Filistin seçimde kararlı Iştiyye, Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesinde, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs’ta düzenlenecek milletvekili seçimi hakkında konuşma yaptı. İSRAİL SABOTE EDİYOR Filistin’de demokrasiyi yeniden rayına oturtmak istediklerini vurgulayan Iştiyye, “Ancak maalesef İsrail şu an için Doğu Kudüs’te seçimlerle ilgili bir faaliyet yürütülmesine hala izin vermiş değil.” dedi. Iştiyye, “Biz seçim yaparak kendi evimizi bir düzene sokmaya çalışıyoruz. İsrail bunu sabote ediyor. Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil. Bu olursa ‘Kudüs işgal altındaki Filistin’in parçası değil’ tuzağına düşmüş oluruz. Kudüs, işgal altındaki Filistin’in bir parçasıdır. Filistinlilerin de diğer ülkelerde olduğu gibi oy kullanma ve milletvekillerini seçme hakkı olmalıdır.” diye konuştu. AA

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