Filistin seçimde kararlı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimleri zamanında bütün Filistin’de yapmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Seçimleri belirlenen vakitte Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde olmak üzere bütün Filistin topraklarında yapmaya kararlıyız.” dedi.

Filistin resmî haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi toplantısı sırasında bir konuşma yaptı. Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde de olmak üzere bütün Filistin’de seçimleri vaktinde yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Abbas “Kudüs’te mutlaka seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Şu ana dek tavrımız budur. Henüz görüşebileceğimiz başka bir durum söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

İsrail cevap vermekten kaçınıyor

İcra Komitesi ise toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, uluslar arası topluma, tüm Filistin topraklarında ve özellikle Doğu Kudüs’te seçimlere engel olunmaması yönünde İsrail’i teşvik etmeleri çağrısı yaptı. Komite ayrıca, İsrail işgal güçlerinin, seçimlerde aday olanların toplantılarını basmasını, tutuklamasını ve Kudüs’te herhangi bir faaliyette bulunmalarına engel olmasını kınadı. İsrail polisi, Cumartesi akşamı Kudüs’te seçimlere ilişkin düzenlenen basın toplantısına engel olduktan sonra 3 adayı tutuklamış ve ardından serbest bırakmıştı. İsrail hükümeti, 22 Mayıs’ta Kudüs’te yapılması planlanan Filistin seçimlerine ilişkin başvuruya cevap vermekten kaçınıyor. Ramallah/Kudüs - aa

AB’den ‘izin ver’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu, İsrail yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli adayların ve seçmenlerin seçimlere katılmasına izin vermesi çağrısı yaptı. AB Filistinliler Delegasyonu’nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, İsrail güçlerinin geçen Cumartesi Doğu Kudüs’te 3 Filistinli milletvekili adayını gözaltına aldığı hatırlatıldı. Mesajda, “İsrail’in Oslo Anlaşması kapsamındaki Filistinli adayların ve seçmenlerin Doğu Kudüs’teki seçimlere katılmasına izin verme taahhüdüne uymasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi. Filistin’de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs’ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırıldı.