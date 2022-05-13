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13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Kudüs’ün kızının katline tepki yağıyor

13 Mayıs 2022, Cuma
Kudüs’ün kızı, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin dünyadan tepki yağdı. Birçok ülke Akile’nin soruşturma çağrısı yaptı.

İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek
Al-Jazeera’nın muhabiri İsrail askerleri tarafından öldürüldü

 

Uluslararası Af Örgütü, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile’nin, görevi sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin, İsrailli yetkililerin, Filistinlilere karşı yasa dışı öldürmelere, kasten yaralamalara, keyfi tutuklamalara, işkenceye, zulme ve toplu cezalandırmaya son vermesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Saleh Higazi, şu ifadeleri kullandı: “Kıdemli gazeteci Şirin Ebu Akile’in öldürülmesi, İsrail’in Filistinlileri kilitlediği ölümcül sistemin kanlı bir hatırlatıcısıdır. İsrail, ceza almaksızın Filistinlileri öldürüyor. Uluslararası toplumun, İsrail’i, devam eden insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutma noktasında harekete geçmesi için daha kaç kişinin öldürülmesi gerekiyor?”    

Sorumlulardan hesap sorulmalı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktörü Barbara Trionfi, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile’nin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesinin “uluslararası kurumların da katılımıyla derhal, eksiksiz ve tarafsız bir şekilde soruşturularak, sorumlularından hesap sorulması gerektiğini” söyledi. Bu olayın basına yönelik korkunç bir saldırı olmakla kalmayacağını aynı zamanda savaş suçuyla eşdeğer olacağını belirten Trionfi, “Şimdi yapılması gereken, tam olarak ne olduğu ve kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkartabilmek için Akile’nin öldürülmesine ilişkin uluslararası kurumların da katılımıyla derhal, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor. Sorumlularından hesap sorulmalı.” görüşünü paylaştı.

Şirin Ebu Akile kimdir?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskını takip ettiği sırada öldürülen Aljazeera’nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin direnişinin dünyaya duyurulmasında bir gazeteci olarak üstlendiği rolle tanınıyor. Cenin’de İsrail baskınını takip ederken görev sırasında öldürülen ve kendisini “Kudüs’ün kızı” olarak tanımlayan Şirin Nasri Ebu Akile, 3 Ocak 1971’te Kudüs’te Hıristiyan bir ailede dünyaya geldi. Katar Aljazeera’nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu. Filistin’deki sıcak gelişmeleri takiple tanınan ve bekar olan Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına baskını sırasında başından ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede can verdi.

TEPKİ YAĞDI

Katar, Lübnan, Ürdün, Libya, Kuveyt, Filistin ve Irak’ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, İsrail askerlerinin Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’yi gerçek mermiyle vurarak öldürmesini kınadı. Ebu Akile’nin (51) işgal altındaki Batı Şeria’da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine Arap ülkeleri açıklamalarla tepki gösterdi.

İstanbul/Viyana/Londra - aa

AA

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