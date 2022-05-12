İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek

İsrail askerlerince dün Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi, Ramallah kentinde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Doğu Kudüs’e getirildi.

Al-Jazeera’nın muhabiri İsrail askerleri tarafından öldürüldü İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesine getirilen Ebu Akile'nin naaşı, hastane önünde bekleyen sevenleri, meslektaşları, hastane personeli ve çok sayıda Kudüslü tarafından karşılandı. Kalabalığın, üzerine çiçekler attığı Filistin bayrağına sarılı tabuttaki Ebu Akile'nin naaşı, yarın düzenlenecek cenaze töreni için ellerde taşınarak hastanenin morguna kaldırıldı. Ebu Akile'nin cenazesi kalabalık tarafından gözyaşları ve sloganlarla karşılandı. İsrail polisinden bayrak provokasyonu Öte yandan İsrail polisinin, hastane önündeki kalabalıktan birinin elinde bulunan Filistin bayrağını zorla almaya çalışması gerginliğe neden oldu. Burada bulunan Filistinliler, İsrail polislerinin provokasyona yol açan müdahalesine tepki göstererek hastanenin avlusundan çıkmaları için sloganlar attı. İsrail polisi, tepkiler üzerine alandan ayrıldı. İsrail'e göre, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı açmak yasak. Doğu Kudüs'te düzenlenen gösteri ve etkinliklerde Filistin bayrağı açan halka İsrail polisi kadın, çocuk veya yaşlı demeden saldırıyor. Öz yurtlarında Filistin bayrağı açmanın "bedel ödemek" anlamına geldiğini bilen Filistinliler ise pes etmiyor. Ebu Akile'nin cenazesi yarın kaldırılacak Kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve binlerce Filistinlinin katımıyla bu sabah Ramallah'ta resmi tören düzenlenmişti. Filistinli Hristiyan gazetecinin naaşı yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan mezarlığında toprağa verilecek. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile ölmüştü. Ebu Akile'nin öldüğü olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.​​​​​​​ AA

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