"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek

12 Mayıs 2022, Perşembe 22:18
İsrail askerlerince dün Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi, Ramallah kentinde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Doğu Kudüs’e getirildi.

Al-Jazeera’nın muhabiri İsrail askerleri tarafından öldürüldü

 

İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesine getirilen Ebu Akile'nin naaşı, hastane önünde bekleyen sevenleri, meslektaşları, hastane personeli ve çok sayıda Kudüslü tarafından karşılandı.

 

Kalabalığın, üzerine çiçekler attığı Filistin bayrağına sarılı tabuttaki Ebu Akile'nin naaşı, yarın düzenlenecek cenaze töreni için ellerde taşınarak hastanenin morguna kaldırıldı.

Ebu Akile'nin cenazesi kalabalık tarafından gözyaşları ve sloganlarla karşılandı.

İsrail polisinden bayrak provokasyonu

Öte yandan İsrail polisinin, hastane önündeki kalabalıktan birinin elinde bulunan Filistin bayrağını zorla almaya çalışması gerginliğe neden oldu.

Burada bulunan Filistinliler, İsrail polislerinin provokasyona yol açan müdahalesine tepki göstererek hastanenin avlusundan çıkmaları için sloganlar attı. İsrail polisi, tepkiler üzerine alandan ayrıldı.

İsrail'e göre, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı açmak yasak.

Doğu Kudüs'te düzenlenen gösteri ve etkinliklerde Filistin bayrağı açan halka İsrail polisi kadın, çocuk veya yaşlı demeden saldırıyor. Öz yurtlarında Filistin bayrağı açmanın "bedel ödemek" anlamına geldiğini bilen Filistinliler ise pes etmiyor.

Ebu Akile'nin cenazesi yarın kaldırılacak

Kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve binlerce Filistinlinin katımıyla bu sabah Ramallah'ta resmi tören düzenlenmişti.

Filistinli Hristiyan gazetecinin naaşı yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan mezarlığında toprağa verilecek.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile ölmüştü.

Ebu Akile'nin öldüğü olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı

    İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek

    İlk defa paylaşıldı - Güneş'ten 4 milyon kat büyük...

    UNICEF yetkilisi Omar Abdi: Ukrayna'da son bir ayda 100 çocuk öldü

    Havan saldırısının ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

    Karkamış saldırısıyla ilgili MSB'den açıklama

    Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

    Son yarım asrın en sıcak 5. nisan ayını yaşadık

    Salgın sebebiyle ABD'de 1 milyon kişi öldü

    Almanya KRV Eyaleti Başbakanı: Türkler bizim için büyük bir zenginlik

    BM: Bir zamanlar dört başı mamur Mariupol şehri, şu an harabeye dönmüş durumda

    Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

    AB'de yeni benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanacak

    Şehirlerin dijital ikizleri de güncellenecek

    Kremlin, NATO-Finlandiya birlikteliğini tehdit olarak algılıyor

    BM'den Yemen'deki taraflara çağrı: Ateşkese uyun

    ABD'de korkunç tablo: Geçen yıl 100 bin kişi uyuşturucu sebebiyle öldü!

    Hollanda'da 1675 çocuk 'hatayla' ailelerinden alındı

    Türkiye'de süt ürünleri son 1 yılda yüzde 60 zamlandı

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme karşı ortak tavır
    Mikail YAPRAK

    Mehmed’in gidişi... Gidiş o gidiş!...
    Genel

    Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi
    Genel

    40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ahlâkı ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    MHP iktidarına AKP’liler ne der?
    Genel

    KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cadı avıyla değil, akılla çözülür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.