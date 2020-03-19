Küresel deniz suyu seviyesi yükseliyor

Geçen yaz ayları çok sıcak geçtiği için yaklaşık yüzde 81'i buzullarla kaplı olan ada Grönland'da 600 milyar ton buzul eridi. Bu erimenin küresel su seviyesini 2.2 milimetre yükselttiği tespit edildi.

Uydu verilerinin üzerinde yapılan analiz, birkaç aylık aşırı sıcak havanın bile sebep olduğu buz kaybının ne kadar büyük bir etki yapabileceğini gösterdi.

The Guardian'ın aktardığına göre buzulların erimesi, deniz buzunun erimesinin aksine deniz suyu seviyesini direkt olarak etkiliyor. Su seviyelerinin yükselmesinin, sahil kentleri ve kasabalarını tehlikeye attığı belirtildi.

California Irvine Üniversitesi'nden Dünya sistemi profesörü Isabella Velicogna, "Geçen yazın Grönlan'de çok sıcak geçtiğini ve buz örtüsünün her yerinde erimeye sebep olduğunu biliyoruz, ancak bu rakamlar çok yüksek" dedi.

Grönland'da 2002 ile 2019 yılları arasında yılda ortalama 268 ton buzul eridi. Yapılan araştırmada bu sayının büyüklüğüne dikkat çekmek için şu kıyaslama kullanıldı: 10 milyon nüfusu olan Los Angeles, yılda 1 milyar ton su tüketiyor.