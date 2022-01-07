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Küresel gıda fiyatlarındaki artış son 10 yılın zirvesinde

07 Ocak 2022, Cuma 10:37
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının 2021 yılında yüzde 28 artarak son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Örgütten yapılan açıklama piyasa koşullarının bu yıl içerisinde istikrarlı hale gelmesinin beklenmediği de vurgulandı.

FAO dünyada en fazla ticareti yapılan ürünlerden oluşturulan gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, önceki yılın aynı ayına yüzde 23,1 artışla 133,7 puana yükseldi. Endeksin 2021 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

Tahıl Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 0,6 düştü. Endeksin 2021 ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artışla 2012'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine geldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Endeksin geçen yılki ortalaması 2020'ye göre yüzde 65,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şeker Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 3,1 azalışla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artan endekste 2016'dan bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Et Fiyat Endeksi de geçen ay genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesine rağmen 2021 genelinde yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak tek yükselen alt endeks oldu. Endeksin 2021 ortalaması ise bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükseldi.

Dünya ekonomileri koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya başlamışken yükselen gıda fiyatlarının genel enflasyonda bir artışa yol açması nedeniyle FAO yüksek maliyetlerin gıda ithalatına dayalı ülkelerdeki düşük gelirli kesimin risk atında kalacağı uyarısında bulundu.

'Koşullar 2022 için iyimserliğe az yer bırakıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Normalde yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenirken, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve daha da belirsiz olan iklim koşulları, 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş konusunda iyimserliğe çok az yer bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: küresel gıda fiyatları, artış, zirve
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