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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel salgın kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

26 Temmuz 2020, Pazar 12:10
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 212 bin 895’e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 648 bin 590 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 919 bin 376 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 644 bin 929 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 315 bin 709 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 149 bin 398 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 396 bin 494), Hindistan (1 milyon 389 bin 97), Rusya (812 bin 485), Güney Afrika (434 bin 200), Meksika (385 bin 36), Peru (379 bin 884), Şili (343 bin 592), İspanya (319 bin 501), İngiltere (298 bin 681), İran (288 bin 839), Pakistan (273 bin 113), Suudi Arabistan (264 bin 973), İtalya (245 bin 864), Kolombiya (240 bin 795), Türkiye (225 bin 173), Bangladeş (221 bin 178), Almanya (206 bin 332), Fransa (180 bin 528), Arjantin (158 bin 334), Kanada (113 bin 556), Katar (109 bin 36) ve Irak (107 bin 573)."

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 86 bin 496, İngiltere 45 bin 738, Meksika 43 bin 374, İtalya 35 bin 102, Hindistan 32 bin 127, Fransa 30 bin 192, İspanya 28 bin 432, Peru 18 bin 30, İran 15 bin 484, Rusya 13 bin 269, Belçika 9 bin 821, Almanya 9 bin 202, Şili 9 bin 20, Kanada 8 bin 885, Kolombiya 8 bin 269, Güney Afrika 6 bin 655, Hollanda 6 bin 139, Pakistan 5 bin 822, İsveç 5 bin 697, Türkiye 5 bin 596 ve Ekvador 5 bin 507."

AA

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