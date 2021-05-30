Küresel salgında dünya genelinde son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 170 milyon 898 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 553 bine, iyileşenlerin sayısı 152 milyon 962 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 36 bini, Hindistan'da 28 milyon 46 bini, Brezilya'da 16 milyon 471 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 874 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve Kovid-19 önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi. İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen'in kaleme aldıkları çalışmada, Çin'in Kovid-19'u Vuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini "tersine mühendislik" yaparak gizlediği öne sürüldü. İtalya'da günlük vaka sayılarının birkaç haftadır 5 binin altında seyretmesi sebebiyle Sardinya Adası, Molise ve Friuli Venezia Giulia bölgeleri yarından itibaren risksiz "beyaz" kategoriye alınacak. Bu bölgelerde salgın tedbirleri tamamen gevşetilecek. Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 15 Haziran'dan itibaren ülkedeki 500 kliniğin aşı uygulamaya başlayacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran'dan itibaren ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptıranların ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu. AA

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