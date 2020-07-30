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Küresel salgında kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti ve virüs kaç kişiye bulaştı?

30 Temmuz 2020, Perşembe 13:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 670 bin 322 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 195 bin 721’e çıkarken, virüs saptanan 10 milyon 706 bin 687 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 818 bin 687 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 568 bin 375 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 153 bin 845 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 555 bin 518), Hindistan (1 milyon 587 bin 982), Rusya (828 bin 990), Güney Afrika (471 bin 123), Meksika (408 bin 449), Peru (400 bin 683), Şili (351 bin 575), İspanya (329 bin 721), İngiltere (301 bin 455), İran (298 bin 909), Pakistan (277 bin 402), Kolombiya (276 bin 55), Suudi Arabistan (272 bin 590), İtalya (246 bin 776), Bangladeş (232 bin 194), Türkiye (228 bin 924), Almanya (208 bin 811), Fransa (185 bin 196), Arjantin (178 bin 996), Irak (118 bin 300), Kanada (115 bin 470), Katar (110 bin 153) ve Endonezya (104 bin 432)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (90 bin 188), İngiltere (45 bin 961), Meksika (45 bin 361), İtalya (35 bin 129), Hindistan (35 bin 35), Fransa (30 bin 228), İspanya (28 bin 441), Peru (18 bin 816), İran (16 bin 343), Rusya (13 bin 673), Belçika (9 bin 836), Kolombiya (9 bin 454), Şili (9 bin 278), Almanya (9 bin 212), Kanada (8 bin 917), Güney Afrika (7 bin 497), Hollanda (6 bin 147), Pakistan (5 bin 924), İsveç (5 bin 730), Türkiye (5 bin 659) ve Ekvador (5 bin 623)."

AA

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