Kuzey Kore ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

Kuzey Kore, 11 Ocak'taki hipersonik füze denemesinin ardından ABD’nin bazı Kuzey Koreli vatandaşlarına yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, ismi verilmeyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore’nin hipersonik füze denemesini haklı bir meşru müdafaa olarak değerlendirdi. Kuzey Kore’nin yeni füze çalışmalarını orduyu modernize etme amacıyla yaptığını söyleyen Sözcü, bu durumun komşu ülkelere yönelik herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını aktardı. Sözcü, ABD’nin füze denemelerine ekipman sağlayan kişilere yönelik yaptırımlarını, Kuzey Kore’yi izole etmeye yönelik düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. ABD’nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde Kuzey Kore’nin “daha kesin ve güçlü” bir karşılık vereceğini belirtti. ABD Yönetimi 12 Ocak’ta, Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve 1 Rus ile Rusya merkezli 1 firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

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