Çocukların karnı zil çalmasın!

Çocukların karnı tok, öğrenme imkânı eşit olsun diye ücretsiz okul yemeği anketlerine katılım çağrısı yapıldı. Son katılım tarihi 19 Ekim.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, yeni eğitim döneminde çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmesine dikkat çekerek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Öğrencilere Ücretsiz Okul Yemeği Sunulması” konulu anketlere katılım çağrısında bulundu. Esen, veliler, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri için ayrı ayrı hazırlanan anketlerin son katılım tarihinin 19 Ekim olduğunu hatırlattı.

“Katılım sınırlı kalırsa yanlış bir algı oluşabilir”

Esen, “Duyuru yetersiz ve çok daha fazla kişiye ulaşması gerekiyor. Katılımın sınırlı kalması, çocukların ihtiyacının da sınırlı olduğu yönünde yanlış bir algıya, değerlendirmeye ve sonucunda da Millî Eğitim Bakanlığının kararına yol açabilir. Lütfen ‘Öğrencilere Ücretsiz Okul Yemeği Sunulması’ başlığındaki anketleri dikkatle bulun ve cevaplayın” çağrısında bulundu.

“Açlık, çocukların öğrenmesini de zorlaştırıyor”

Okul yemeğinin yalnızca beslenme açısından değil, eğitimde fırsat eşitliği bakımından da önem taşıdığını ifade eden Esen, “Devlet okullarında okuyan 5–12. sınıf öğrencilerimiz de katılabiliyor. Çünkü açlık, çocukların öğrenmesini de zorlaştırıyor. Okulda sağlıklı bir öğün, ailelerin ekonomik yükünü hafifletirken eğitimde fırsat eşitliğini de güçlendirebilir” dedi.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

***

Yeme hakkı oylanamaz

MEB’in ücretsiz okul yemeği anketini değerlendiren Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, soruların çocukların beslenme ihtiyacını bütün yönleriyle ölçemediğini belirterek, “Bu anketler çocukların beslenme hakkını oylamak için değil, hizmetin nasıl kurulacağını belirlemek için kullanılmalı” dedi.

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, anketteki soruların çocuk yoksulluğu ve gıda fiyatlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Foggo, velilere yöneltilen “Çocuğunuzun okulda yemek desteğine ihtiyacı var mı?” sorusunun, çocuğun yaşadığı beslenme ihtiyacını tek başına açıklamaya yetmeyeceğini belirtti. Bir velinin çocuğunun yeterince beslenemediğini ifade etmekte zorlanabileceğini kaydeden Foggo, düzenli ve dengeli beslenme ihtiyacının yalnızca gelir durumuyla değil; okulda geçirilen süre, özel beslenme gereksinimleri ve ailenin bakım şartlarıyla da ilişkili olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi