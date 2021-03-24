Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerine Kuzey Kore'den yanıt geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etti.

Denemenin pazar günü yapıldığı bilgisini paylaşan ABD'li yetkililer söz konusu testlere ilişkin daha fazla detay vermedi.

Bu adımın, Washington ile Pyongyang arasındaki diplomasi kapısını kapatıp kapatmadığına ilişkin soruya ise yetkililerden biri, "Bunun kapıları kapatan bir faaliyet olduğunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Ohio dönüşü gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Joe Biden da, füze denemesinin provokasyon olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Hayır değil. Savunma Bakanlığına göre her zamanki aktiviteleri. Yeni bir durum yok." sözleriyle füze denemelerini ciddiye almadığını gösterdi.

Ayrıca Biden yönetiminin, Pyongyang'la diyaloğa devam edilmesini istediği belirtiliyor.