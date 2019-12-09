Kuzey Kore, Trump'ı 'dengesiz' olarak nitelendirdi

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süredir rafa kalkan 'hakaret içerikli' sözlü atışmalar yeniden alevlendi. Pyongyang yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ı "pervasız ve dengesiz yaşlı adam" olarak niteledi.

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, sosyal medya hesabında Pyonyang'ın düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğunu yazan Trump'a tepki gösterdi.

Kim, Trump'ın Kuzey Kore hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.

Kim Yong Chol, geçen yıl Washington'a giderek zirve hazırlığında ABD Başkanı Trump ile 2 defa görüşmüştü.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabında "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaşmıştı.