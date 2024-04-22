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22 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

22 Nisan 2024, Pazartesi 14:06
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin yerel saatle 15.04'te balistik füze fırlattığını doğruladı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, füze, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Füzenin düştüğü bölgede olası hasarın saptanmasına yönelik Başbakanlık binasında acil durum ekibi oluşturuldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede "beklenmedik durumlara karşı" her türlü önlemin alınması talimatı verdiğini bildirdi.

Denemenin, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General Stephen Whiting'in Güney Kore'nin başkenti Seul'e ziyaret düzenlediği döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Japonya'da devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana farklı tip ve menzillerde 10'uncu kez füze denemesi yaptığını belirtti.

Pyongyang yönetimi, geçen hafta Sarı Deniz'de "süper büyük savaş başlığı" kullanılan "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesi ile "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesi test etmişti.

AA

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