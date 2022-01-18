Libya’da binlerce kişi yasa dışı tesislerde tutuluyor

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmî olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle “insanlık dışı koşullarda silâhlı gruplar tarafından kont- rol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu” bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Associated Press tarafından elde edilen rapora göre, Libya’daki BM siyasî misyonunun, hükümet ve diğer gruplar tarafından işletilen tesislerde keyfi gözaltı, işkence, cinsel şiddet ve diğer uluslar arası hukuk ihlâllerini belgelemeye devam ettiğini vurguladı. Libya makamları tarafından sağlanan resmî istatistiklerde yer almayan binlerce tutuklunun olduğunu belirten Guterres, Libya genelinde 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmî olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle “insanlık dışı şartlarda silâhlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu” kaydetti. Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, “Libya’da göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların insan haklarının devam eden ihlallerinden büyük endişe duyuyorum.” ifadesine yer verdi. AA

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