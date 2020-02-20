Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

İdlib için yeni görüşmeler ve ABD’nin etkisini anlatan akademisyen Yazar Dr. Volkan Özdemir, Türkiye İdlib’deki sıkışmanın kendisine Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğini de görüyor” dedi.

Dr. Volkan Özdemir, Suriye ordusunun Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib vilayeti topraklarının yarısını yeniden kontrol altına aldığını belirtirken, Ankara’nın ültimatomuna rağmen Türkiye ve Rusya liderlerinin Şubat sonu veya Mart ayı başlarında yüz yüze görüşmesiyle bir sonuca ulaşılabileceği kanaatinde. Sputnik’teki habere göre Özdemir, “Bu görüşmelerin içeriğini bilmiyoruz. Özellikle Türk tarafının daha çok iç kamuoyuna yönelik açıklamaları var. Politikacılardan geliyor bu açıklamalar. Bunlar da gerçeği ne kadar yansıtıyor bu ayrı bir konu. Ama elimizdeki verilerden yapacağımız analizde bakmamız gereken iki husus var. Birincisi, Moskova’nın 2018 Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye’nin M4-M5 Karayollarına odaklanmasını istediği ve bu yönde son 2 aylık operasyonlarla da Suriye ordusunun İdlib’in yüzde 50’sini tekrar topraklarına kattığı gerçeği. Buna mukabil Türk tarafından gelen eğer ay sonuna kadar rejim kuvvetleri daha önceki yerlerine çekilmezse, biz burada gerekeni yaparız açıklaması” şeklinde konuştu. Türk-Rus ilişkilerinin son yıllarda gelmiş olduğu duruma bakarsak nihaî sözü bu ikili ilişkileri ayrı ayrı konu başlıklarında değil de paket halinde değerlendiren, Şubat sonunda Mart gibi liderler zirvesinde ancak bu meselenin hallolabileceğini düşünüyorum.

İdlib’in taktiksel, Doğu Akdeniz’in ise stratejik çıkarları

Türkiye’nin Suriye’de bir askerî hamleye kalkışması halinde Batı kampından yardım gelmeyeceğini de belirten Özdemir, İdlib meselesinin Doğu Akdeniz ile ilişkisine dikkat çekerken, İdlib’in taktiksel çıkarlar, Doğu Akdeniz’in ise stratajik çıkarlar barındırdığına atıf yapan Özdemir, İdlib’deki sıkışmanın Ankara’ya Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti: “Suriye’ye askerî bir müdahaleye, destek Batı kampından veya ikili ülkelerden Türkiye’ye gelmeyecektir, gelemez. Biz bu filmi Rus uçağı düşürüldükten sonra gördük. Sadece İdlib değil hem Fırat’ın doğusu hem de öbür taraftan İdlib’in hemen batısında Doğu Akdeniz meselesi var, birbiriyle doğrudan ilişkili. Türkiye’nin taktiksel çıkarlarının İdlib’de, ama stratejik çıkarlarının Doğu Akdeniz’de olduğunu düşünen biriyim, oradaki rezervler bakımından. Bu anlamda Libya meşrû hükümetiyle yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını da olumlu bulmuştum. Türkiye burada İdlib’deki sıkışmanın kendisine Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğini de bir yandan bence görüyor”