"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

20 Şubat 2020, Perşembe
İdlib için yeni görüşmeler ve ABD’nin etkisini anlatan akademisyen Yazar Dr. Volkan Özdemir, Türkiye İdlib’deki sıkışmanın kendisine Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğini de görüyor” dedi.

Dr. Volkan Özdemir, Suriye ordusunun Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib vilayeti topraklarının yarısını yeniden kontrol altına aldığını belirtirken, Ankara’nın ültimatomuna rağmen Türkiye ve Rusya liderlerinin Şubat sonu veya Mart ayı başlarında yüz yüze görüşmesiyle bir sonuca ulaşılabileceği kanaatinde. Sputnik’teki habere göre Özdemir, “Bu görüşmelerin içeriğini bilmiyoruz. Özellikle Türk tarafının daha çok iç kamuoyuna yönelik açıklamaları var. Politikacılardan geliyor bu açıklamalar. Bunlar da gerçeği ne kadar yansıtıyor bu ayrı bir konu. Ama elimizdeki verilerden yapacağımız analizde bakmamız gereken iki husus var. Birincisi, Moskova’nın 2018 Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye’nin M4-M5 Karayollarına odaklanmasını istediği ve bu yönde son 2 aylık operasyonlarla da Suriye ordusunun İdlib’in yüzde 50’sini tekrar topraklarına kattığı gerçeği. Buna mukabil Türk tarafından gelen eğer ay sonuna kadar rejim kuvvetleri daha önceki yerlerine çekilmezse, biz burada gerekeni yaparız açıklaması” şeklinde konuştu. Türk-Rus ilişkilerinin son yıllarda gelmiş olduğu duruma bakarsak nihaî sözü bu ikili ilişkileri ayrı ayrı konu başlıklarında değil de paket halinde değerlendiren, Şubat sonunda Mart gibi liderler zirvesinde ancak bu meselenin hallolabileceğini düşünüyorum. 

İdlib’in taktiksel, Doğu Akdeniz’in ise stratejik çıkarları

Türkiye’nin Suriye’de bir askerî hamleye kalkışması halinde Batı kampından yardım gelmeyeceğini de belirten Özdemir, İdlib meselesinin Doğu Akdeniz ile ilişkisine dikkat çekerken, İdlib’in taktiksel çıkarlar, Doğu Akdeniz’in ise stratajik çıkarlar barındırdığına atıf yapan Özdemir, İdlib’deki sıkışmanın Ankara’ya Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti: “Suriye’ye askerî bir müdahaleye, destek Batı kampından veya ikili ülkelerden Türkiye’ye gelmeyecektir, gelemez. Biz bu filmi Rus uçağı düşürüldükten sonra gördük. Sadece İdlib değil hem Fırat’ın doğusu hem de öbür taraftan İdlib’in hemen batısında Doğu Akdeniz meselesi var, birbiriyle doğrudan ilişkili. Türkiye’nin taktiksel çıkarlarının İdlib’de, ama stratejik çıkarlarının Doğu Akdeniz’de olduğunu düşünen biriyim, oradaki rezervler bakımından. Bu anlamda Libya meşrû hükümetiyle yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını da olumlu bulmuştum. Türkiye burada İdlib’deki sıkışmanın kendisine Libya’da çok daha pahalıya mal olabileceğini de bir yandan bence görüyor”

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF de uyardı: Nijer'deki insani kriz endişelendiriyor!

    IMF'den 'yeni tip koronavirüs' uyarısı!

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

    Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

    ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

    İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

    İlâca da zam

    Elektrik ve doğalgaz fiyatları indirilsin

    Çocukları koruyun

    Yargı, demokrasiye dönüşle düzelir

    Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

    ‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi kuruldu

    Toptan’dan “tarafsızlık” vurgusu

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi

    Yangının etkisi yıllarca sürecek

    'Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız'

    Osman Kavala hakkında tutuklama kararı

    Kanada’da huzur evi ve yetimhaneler birleştirildi

    İsrail, konteyner sınıfa da el koydu!

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Genel

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.