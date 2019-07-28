Libya'da savaş uçakları hastaneye saldırdı: 5 ölü

Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki hastaneye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı tıp merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci ölenlerden 3'ünün doktor olduğunu belirterek, hastanenin üçüncü kez bombalandığını söyledi. Hafter'in saldırıları intikam amacıyla düzenlediğine dikkati çeken Meci, Hafter güçlerinin Trablus'ta büyük hasara uğradığını kaydetti. Euronews Türkçe

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