Libya'da savaş uçakları hastaneye saldırdı: 5 ölü

Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki hastaneye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı tıp merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Meci ölenlerden 3'ünün doktor olduğunu belirterek, hastanenin üçüncü kez bombalandığını söyledi.
Hafter'in saldırıları intikam amacıyla düzenlediğine dikkati çeken Meci, Hafter güçlerinin Trablus'ta büyük hasara uğradığını kaydetti.
Euronews Türkçe