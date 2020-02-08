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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Libya'da taraflar 'ateşkes devam etsin' dedi

08 Şubat 2020, Cumartesi 21:02
Cenevre'de Libya krizine çözüm amacıyla düzenlenen 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

UNSMIL tarafından toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Taraflar ayrıca, ülkenin egemenliğinin ve bütünlüğünün korunmasına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu, ülkeyle ilgili alınacak kararların dış güçlerin eline bırakılmaması, paralı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması, terör gruplarıyla savaşa devam edilmesi ve iç göçmenlerin evlerine dönmesi konusunda da mutabık kaldı. Açıklamaya göre, UNSMIL, Libyalı taraflara Cenevre'ye gelmelerinden ve söz konusu toplantıya iştirak etmelerinden ötürü teşekkür etti.

UNSMIL, tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşması üzerine bir sonraki toplantının 18 Şubat'ta yapılması teklifinde bulundu.

Libya üzerine 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

AA

Etiketler: Libya, taraf, ateşkes
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