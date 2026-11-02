Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldıklarını belirterek "Gerekli değerlendirmeleri yapıp yolumuza daha sağlam ve emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

Taha Akgül, 1 gümüş madalyayla tamamladıkları dünya şampiyonasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bu Dünya Şampiyonası’nda hedeflediğimiz noktanın uzağında kaldık. Hayatımın en zor günlerini bu şampiyonada yaşadım. Her zaman açık yüreklilikle durumumuzu dile getiren biri olarak bu kadar eksik kalacağımızı beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımlara, devletin verdiği imkanlar doğrultusunda en iyi çalışma ortamını sunduklarına işaret eden Akgül, şöyle devam etti:

"Kabul etmekte zorlandığım müsabakalar, içime sindiremediğim mücadeleler oldu. Elinden gelenin fazlasını ortaya koyan sporcularımız da vardı, sahip olduğu potansiyelin çok uzağında kalanlar da… Sporda başarıyı sahiplenmek kolaydır, asıl olan başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmektir. Bizim bu sorumluluktan kaçacak, gerçekleri görmezden gelecek ya da bahanelerin arkasına sığınacak bir anlayışımız yok. Hamdolsun cesaret ve yürek bizde var. Ata sporu güreşimizin gücünün, Türk sporu adına uluslararası arenada ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Türk güreşinin yeniden dünya arenasına damga vuracak güce sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Sporcularımız, hocalarımız ve kurullarımızla gerekli değerlendirmeleri yapıp yolumuza daha sağlam ve emin adımlarla devam edeceğiz."

"Bugün yaşadığımız tabloyu yalnızca bu dünya şampiyonasının sonuçları üzerinden değerlendirmek, asıl sorunları görmezden gelmek olur." şeklinde görüş belirten Akgül, "Çünkü Türk güreşinin bugün karşı karşıya kaldığı mesele, bir günlük, bir aylık, hatta bir yıllık mesele değildir. Yıllar içerisinde altyapıdan A Milli Takım seviyesine yeterli sayıda yeni ismin kazandırılamaması, mevcut şampiyonlarımızın yerini dolduracak sporcu havuzunun istenilen ölçüde oluşturulamaması ve uzun vadeli planlamanın yeterince yapılamaması bugün yaşadığımız sorunların temelinde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Mazeret değil, başarı üretmek zorundayız"

Taha Akgül, Türk güreşinin geleceği için mücadele ettiklerini vurguladı.

Akgül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemde Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar gibi dünya güreşine damga vurmuş isimlerimiz ve diğer arkadaşlarımız, Türk güreşinin madalya yükünü omuzladı. Ülkemiz adına bu üç büyük şampiyonun öncülüğünde önemli başarılar elde edildi. Ancak bu madalyaların gölgesinde kalan yapısal eksiklikleri de bugün cesaretle ve yapıcı bir şekilde konuşmak zorundayız. Göreve geldiğimiz yaklaşık 1 yıl 10 aylık süreçte tam da bunun mücadelesini veriyoruz. Altyapıdan genç sporcularımızı A Milli Takım seviyesine taşımak, kulüplerimizi güçlendirmek, tesisleşmeyi artırmak, sponsorluk kaynakları oluşturmak ve kalıcı bir sistem kurmak için aynı anda birçok alanda çalışıyoruz. Özellikle 2032 ve 2036 Olimpiyatları’nın kadrolarını oluşturmak için altyapıya yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki kamuoyuna yansıtmadığımız birçok zorlukla da mücadele ediyoruz. Bu kısa dönemde önemli mesafeler katettiğimiz alanlar oldu. Ancak yapmamız gereken daha çok iş olduğunun da farkındayız. Bunları mazeret üretmek için söylemiyorum. Çünkü biz mazeret değil, başarı üretmek zorundayız."

Yılların biriktirdiği yapısal sorunların birkaç ayda çözülemeyeceğini kaydeden Akgül, "Biz yalnızca önümüzdeki şampiyonayı kurtarmanın değil, önümüzdeki on yılların Türk güreşini inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Son olarak minderde kaybetmek sporun doğasında vardır. Ancak sporcularımızdan son saniyeye kadar savaşmalarını, skor ne olursa olsun pes etmemelerini bekliyoruz. Bu anlayışı benimsemeyenlerle ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, gerektiğinde yollarımızı ayırmaktan da çekinmeyeceğiz. Çünkü Türk güreşinin geleceği hiçbir şahıstan daha küçük değildir. Bununla birlikte bu şampiyonada yüreğini ortaya koyan, sonuna kadar savaşan bütün sporcularımızın da arkasındayız. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mindere çıkıp gümüş madalya kazanarak tek tesellimiz olan Yüksel Sarıçiçek kardeşim, bu mücadele ruhunun en güzel örneğidir. Bir yenilgiyle hiçbirini silip atmayacağız. Gençlerimize güvenmeye, onlara fırsat vermeye ve onları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirmeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.