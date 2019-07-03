Libya'daki göçmenler için acil tahliye çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar, Libya'da düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırının ardından ülkedeki tüm düzensiz göçmen ve mültecilerin Libya dışına tahliyesi çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesindeki düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. MSF Libya Sağlık Koordinatörü Prince Alfani imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Dün gece Tacura'daki gözaltı merkezine düzenlenen hava saldırılarında düzinelerce göçmen ve mültecinin öldürdüğü bildirildi. Bu kolayca önlenebilecek korkunç bir trajedidir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezinde 600'den fazla savunmasız erkek, kadın ve çocuğun bulunduğu, MSF ekibinin dün merkezi ziyaret ettiği ve hücrelerinde vurulan 126 kişiyi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Hayatta kalanların korku içinde olduğu belirtilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin ilk kez hedef alınmadığı ve nisandan bu yana gözaltı merkezlerine pek çok hava saldırısı yapıldığı anımsatıldı. AA

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