Libya'dan Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, Atina yönetiminin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi. Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırlarını belirleyen anlaşmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunarak, mutabakata karşı çıkıyor. Euronews Türkçe

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