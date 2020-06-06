Libya’ya yönelik silâh ambargosu uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’ya uygulanan silâh ambargosunu oy birliği ile uzatma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya’ya uygulanan silâh ambargosunu bir yıl daha uzatma kararı aldı. Almanya tarafından sunulan ve Libya’ya silâh ambargosunun uzatılmasını talep eden tasarı, BMGK’nın 15 üye ülkesi tarafından Cuma günü oy birliği ile kabul edildi.

DW’deki habere göre Almanya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimî Temsilci Yardımcısı Jürgen Schulz, Libya anlaşmazlığının siyasî olarak çözülebilmesi için ambargoya uyulmasının çok büyük önem taşıdığına işaret etti. Schulz, bu bağlamda alınan kararın değerli bir araç olduğunun altını çizdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da alınan kararı “olumlu bir sinyal” olarak değerlendirdi.