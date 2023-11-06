"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa ettiler

06 Kasım 2023, Pazartesi 15:05
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını ısrarla reddetmesi üzerine 11 belediye meclisi üyesi partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ana muhalefet liderinin, Gazze'de ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesinin ardından Burnley Belediyesi Meclisi Başkanı ve 10 belediye meclis üyesi, yaptıkları yazılı açıklamada, İşçi Partisinden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Keir Starmer ve yönetimin endişelerimize kulak vermediği ya da vermeyeceği veya toplumlarımızdaki duyguları kabul etmediği açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesine yer verildi. ​​​​​​​

İşçi Partisi lideri Starmer, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu öne sürerken Gazze'de çatışmalara "insani aralar" verilmesini destekliyor ancak ateşkes çağrılarını ısrarla reddediyor.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisine bağlı 150'den fazla belediye meclisi üyesi, 25 Ekim'de yaptıkları açıklamada, başta parti lideri Starmer olmak üzere parti yöneticilerinden Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapması talebinde bulunmuştu.

Partiden 20'nin üzerinde belediye meclisi üyesi istifa etmişti

İşçi Partisinin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren açıklamaları ve Starmer'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik su, gıda ve yakıt girişini engellemesini haklı bulması, partide tartışmalara sebep olmuştu. Starmer, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Partiden 20'nin üzerinde belediye meclisi üyesi istifa ederken birçok milletvekili ve seçmen de Starmer'ı tutumu nedeniyle eleştirmişti.

Starmer'ı eleştirenler arasında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da yer almıştı.

Yusuf, bir radyo yayınında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Binlerce kişi öldü, çocuklar öldü. Ateşkes çağrısı yapmak için daha kaç çocuk ölmesi lazım? Keir Starmer ve Başbakan'ın (Rishi Sunak) duruşunu anlayamıyorum. Onlara, bize katılıp, BM dahil birçoğumuza katılıp ateşkes çağrısı yapmaları için kaç çocuğun daha ölmesi gerektiğini soruyorum. Tüm partileri masum çocuklar için ateşkes çağrısı yapmaya davet ediyorum."

 

AA

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda Ulu Cami "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu

    Filistin için "acil ateşkes" çağrısı

    Liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa ettiler

    "İsrail'in eylemlerini 'kendini savunma' olarak görmüyorum"

    10 barajdan 3'ünde alarm!

    ABD'li Müslüman seçmenler artık Biden'a oy vermeyecek

    İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

    Utanmadan bunu da diyebildiler: "Gazze'de insani kriz yok"

    İsrail Lübnan'ın güneyinde 462 hektar alanı yaktı

    Hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti

    ABD'nin nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı

    Gazze’de son 24 saatte 450 yer havadan vuruldu

    Rize'de kız öğrenci yurdunda asansör kazası

    Gazze'de iletişim ve internet hizmetleri çöktü

    Çifte standart, Batıyı dünyadan koparıyor
    📷

    İsrail’e yardımı kesin

    Bu yazıdan nasıl suç çıkarılabilir?

    Koruma maliyeti iki katını aştı

    Tarafsız kalmak imkansız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Herkes kendi âleminde cihad-ı ekber ile mükellef
    Genel

    Tarafsız kalmak imkansız
    Süleyman KÖSMENE

    Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -1
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Devlet imkânları tuzak mıydı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki zıt reisin Said Nursî’ye bakışı
    Genel

    Bu yazıdan nasıl suç çıkarılabilir?
    Aytekin COŞKUN

    Gazzelilerin metaneti
    Şükrü BULUT

    Cumhuriyet elbisesine bürünmüş diktatörlük
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Gazi Siracü’n-Nûr

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.