"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Glimfatik sistem ve Sünnet-i Seniyye

Mustafa Emre ARSLAN
19 Haziran 2026, Cuma 17:00
Kılcal damarlardaki besin ve oksijen, hücrelerdeki atık maddeler, hücreler arası boşluğa süzülerek alışveriş yapılır.

Bazen besin veya atık fazlalığı hücreler arası alanda kalır. Orada bulunan atık proteinler su çekince doku şişer ve ödem oluşur. Burada lenf sistemi yardıma koşar. Lenf damarları burnunu hücreler arası sıvıya sokup fazla maddeleri çekerek bunları kan dolaşımına devreder. Yani Allah’ın Kuddüs isminin bir tecellisi olan lenf sistemi, vücuttaki temizlik sistemlerinden biridir.

Vücudumuzda lenf damarı olmayan tek yer; kafatası içinde, esneme payı neredeyse olmayan, tıka basa nöron dolu bir organ olan beynimizdir. Beynimizde lenf damarları olsaydı, hücreler arası atıkları temizlerken biraz şişip genişlese, hemen yanındaki nazik nöronlar ezilirdi. Çok hassas bir ölçüde yaratılan nöronların ezilmesi ise büyük arızalara yol açabilirdi. “Yaratan hiç bilmez mi?”1 Rabb’imiz sonsuz hikmetiyle burada klasik lenf damarları yaratmamıştır.

Peki beynimiz nasıl temizlenir? 2012 yılında Danimarkalı nörobilimci Dr. Maiken Nedergaard tarafından yapılan bir çalışmada şunu gördük:

Beyin dokumuzun içine dalları sokulan damarlar, beyin zarımız “piamater”i delmiyor, streç filme parmağımızı batırıyor gibi içeri doğru sürüklüyor. Damar ve piamater uzantısı arasında, beyin-omurilik sıvısı da (BOS) beyin dokusu derinlerine ilerlemiş oluyor. Damarlar ilerleyip kılcal damar hâline geldikçe çevresindeki piamater kılıfının yerini astrosit denen destek hücreleri alıyor. Düstur-u teâvün numûnesi olan bu hücreler bazı ayakçıkları ile kılcal damarı, bazı ayakları ile nöronları sarıp bariyer oluyor.

Astrosit hücrelerinin ayaklarında aquaporin-4 denen su vanaları gibi kanallar bulunuyor. Bu kanallar sadece derin uykuda beyin hücrelerimiz küçülüp hücreler arası alan genişlerse açılıyor, damar çevresindeki BOS’un tazyikle beyin dokumuza akışına vesile oluyor. -Uyanıkken beyin hücreleri çok büyük ve aralarındaki mesafe çok dar olduğu için temizlik yapılamıyor- Âdeta gece herkes evine çekilince boşalan sokaktaki çöplerin, tazyikli bir su ile yıkanması gibi beynimiz yıkanıyor. Bu arada tazyikle temizlenen atıklar arasında Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid plaklar da temizlenmiş oluyor ve Kuddüs ismi burada da tecelli ediyor. Bu sisteme “glimfatik sistem” deniyor.

Beynimiz tazyikle yıkandıktan sonra kirli atıklar içeren BOS, dural sinüslere ve ardından boynumuzda bulunan beynimizin ana toplardamarına (vena jugularis interna) gelir ve temizlenmek için kalbe doğru ilerler.

İnsan vücudunda genelde sağ juguler ven daha baskındır. Ve yatarken sağ yanımıza yatmak, yer çekimi etkisi ile bu toplar damarı açık tutacaktır. Kirli BOS’un dönüş yolunun açık olması, temizliğin daha etkili gerçekleşmesini sağlamaktadır ki bu durum 2019’da ultrasonografik görüntüler ile tespit edilmiştir.

Nörodejeneratif hastalığı (Alzheimer vb.) olanların genellikle sırtüstü yatarak uyuduğu gözlemlendiğinden yan yatış pozisyonunda (özellikle sağ) uyumanın nörodejenerasyona karşı koruyucu olduğu kayıtlara geçmiştir.2

Bilimin 2012’de keşfettiği hakikati, 1400 sene önce Peygamberimiz (asm) şöyle ifade buyurmuştu: “Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şöyle dua et...”3

Bediüzzaman Said Nursî’nin sözüyle yazımızı bitirelim: “Sünnet-i seniye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın!” 4

Kaynakça:

1. Mülk sûresi, 14

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31526984/

Collapsibility of the internal jugular veins in the lateral decubitus body position: A potential protective role of the cerebral venous outflow against neurodegeneration

3. Buhârî, vudû 183

4. Lem’alar, sf. 133 (11. Lem’a, yedinci nükte)

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sürecinde ilk oturum sona erdi - AYT ve YDT yarın yapılacak

    Milli Takım oyuncuları büyük hüsranla dönüyor - Montella: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?

    Korku nerelere sindi?

    Trafik cezaları 100 milyara yaklaştı

    Vance’ten İsrail’e: Sizi Trump’tan başka seven yok

    Kalkınmanın temel şartı hukuk güvenliğidir

    Asgarî ücrete ara zam tartışması

    Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    Glimfatik sistem ve Sünnet-i Seniyye

    Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım binasına saldırdı

    ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'a saldırdı: 18 kişi öldü

    İsrail insanlığın düşmanı

    ABD-İran arasında yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hastane bahçesindeki kabir
    Genel

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Milletin ezan sevinci görülmeye değerdi
    Genel

    YKS sürecinde ilk oturum sona erdi - AYT ve YDT yarın yapılacak
    Genel

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor
    Genel

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı
    Genel

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"
    Genel

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.