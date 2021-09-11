Lübnan’da 13 ay sonra hükümet kuruldu

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasıyla 13 aylık siyasi kördüğüm çözüldü.

Ancak kurulan hükümetin gerekli reformları yapabileceğine dair kamuoyu beklentisi düşük. Lübnan’da Hassan Diyab liderliğindeki hükümetin Beyrut Limanı patlaması sonrası 10 Ağustos 2020’de istifa etmesinden 13 ay sonra yeni bir hükümet kuruldu. Kendisinden önceki iki ismin hükümet kuramamasının ardından 26 Temmuz’da başbakanlığa getirilen Necib Mikati’nin 1,5 ay süren çalışmaları sonuç verdi.

DW’deki habere göre Başbakan Mikati, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmenin ardından kabinesini açıkladı. Daha önce de iki dönem başbakanlık yapan ve Lübnan’ın en zengin insanı olarak bilinen Mikati, ülkesini içinde bulunduğu krizden kurtarmak için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Reuters’a konuşan Lübnanlı siyasi kaynaklar, Lübnan’daki tarafların uzlaşması için gösterilen çabalara öncülük eden Fransa ile yapılan temaslar sonucunda hükümet için anlaşmaya varıldığını söyledi. Ancak kurulan hükümetin talep edilen reformları yerine getirip getiremeyeceği henüz belirsiz.