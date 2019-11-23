Lübnan'da ekonomik durum protesto edildi

Ülkedeki dolar krizine tepki gösteren öğrenciler, pazartesi günü de okulların boykot edilmesini istedi.
Lübnan'da öğrenciler, ülkenin para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle eylem yaptı.
Öğrenciler, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ile Akkar kentlerinde sokağa çıkarak ekonomik durumu protesto etti.
Döviz bürolarının önünde oturma eylemi yapan öğrenciler, doların yükselmesine yönelik tepkilerini dile getirdi.
Sosyal medya platformlarında pazartesi günü greve gidilmesi çağrısı yapıldı.