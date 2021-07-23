Lübnan’da ilaç tükendi; Eczaneler zorunlu kapanma kararı aldı

Lübnan’daki eczanelerin çoğunda ilâçların tamamen tükenmesi nedeniyle dün sabahtan itibaren “zorunlu kapanma” kararı alındığı bildirildi.

Eczane Sahipleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ilâç sıkıntısı yüzünden dün sabahtan itibaren eczanelerin kapanma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Eczane sahipleri, krizin başından bu yana hastalara ilâç temini konusunda ellerinden geleni yaptı ancak eczanelerin büyük bir kısmında ilâçlar tümüyle tükenme aşamasına geldi. Bu üzücü duruma karşılık Sağlık Bakanlığı, İthalatçılar Sendikasıyla ilaçların eczanelere teslim edilmesi yönünde anlaşma yapana kadar zorunlu kapanma kararı aldık.” Ekonomik krizdeki Lübnan’da dağıtım şirketlerinden yeterli miktarda ilâç temin edemeyen eczaneler, bir süre önce greve gitmişti. AA

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