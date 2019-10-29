Lübnan'da temel ihtiyaç maddeleri tükeniyor

Lübnan Sağlık Bakanı Cabak, yolların trafiğe kapatılması ve nakliye araçlarına saldırılar sebebiyle çoğu eczanelerde ilaçların tükenmeye başladığını söyledi.

Lübnan'da, hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden protestolar nedeniyle ilaç, yakıt ve buğday gibi temel ihtiyaç maddeleri tükenmeye başladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, başkent Beyrut'taki makamında düzenlediği basın toplantısında, 13 gündür ülkede hayatı felç eden gösterilerin sağlık hizmetlerine yönelik etkileri hakkında bilgi verdi.

Göstericiler tarafından yolların trafiğe kapatılması ve nakliye araçlarına saldırılar sebebiyle çoğu hastane ve eczanelerde ilaçların tükenmeye başladığını aktaran Cabak, bankaların da kapalı olması nedeniyle ödemelerin yapılamadığı ve ithal edilen ilaçların gümrüklerde bekletildiğini belirtti.

Yolların kapalı olmasından dolayı çalışanların işe gidemediği ve Lübnan'daki ilaç fabrikalarının da hizmet veremediği bilgisini paylaşan Cabak, "Lübnan'da durumun bu şekilde devam etmesi halinde sosyal ve tıbbi bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Sağlık hizmetlerinde zor bir aşamada olduklarına dikkati çeken Cabak, mevcut durumdan ötürü devlet yetkililerin sorumlu olduğunu savundu.

Doktorların da görev yaptıkları hastanelere ulaşma konusunda ciddi zorluklar çektiğini dile getiren Cabak, bazı bölgelerde göstericilerin ücret karşılığında vatandaşların geçişlerine izin verdiğini öne sürdü.

Öte yandan Lübnan yerel basının ilgili makamlara dayandırarak aktardığı haberlerde, ülkedeki yakıt ve buğday stoklarının vatandaşın 20 günlük ihtiyacını karşılamayacak durumda olduğu aktarıldı.

Yakıtın tükenmesi sebebiyle Lübnan'ın kuzeyindeki bazı istasyonlar hizmet dışı kalırken, esnafın iletişim ve gıda maddelerine zam yaptığı görüldü.