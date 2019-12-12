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12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Lübnan ile İsrail’in deniz sınırı anlaşmazlığı yine gündemde

12 Aralık 2019, Perşembe
İsrail’in Lübnan karasularında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunduğu iddiası, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden deniz sınırı anlaşmazlığını yeniden gündeme getirdi.

Lübnan basını, İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan’a ait Panama bandıralı “Med Surveyor” gemisinin geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek Lübnan karasularında arama yaptığına dikkat çekti. İsrail için Akdeniz’de 1 Nisan’dan beri çalışmalarda bulunan Panama bandrollü geminin, 27 Kasım’da Lübnan karasularında 7 -18 dakika boyunca kaldığı tesbit edildi. İki ülke arasındaki kara ve deniz sınırlarını, gerginliklere karşı korumakla görevli Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise olayı görmezden geldi. Tel Aviv’in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında bulunan gaz ve petrol hacmiyle ilgili veri topladığı öne sürülürken, Lübnan’ın ise buna karşı vakit kaybetmeden Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurması gerektiğine işaret edildi.

AA

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