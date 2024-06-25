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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Mabede saldırının İslam'da yeri yok

25 Haziran 2024, Salı 00:19
Rusya’nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslâm’da yerinin olmadığını söyledi.

Rusya’nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, Dağıstan bölgesinde bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğine işaret eden Adulayev, “Ama başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

İtidal çağrısı

Bugünkü saldırılarda sevdiklerini kaybedenlerle yas tuttuklarını vurgulayan Adulayev, “Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam’da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir.” değerlendirmesinde bulundu. Adulayev, Müslümanların Rusya ve Kafkasya’da barışı koruyacaklarını belirterek, Dağıstanlılara itidal çağrısı yaptı.

15’i polis 19 kişi can verdi

Rusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde  düzenlenen silahlı saldırılarda 19 kişinin öldüğünü bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada, Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.  açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İlk belirlemelere göre, 15 polis ve bir Ortodoks papaz dahil 4 sivil yaşamını yitirdi. Suçun bastırılması esnasında 5 kişi öldürüldü. Bunların kimlikleri tespit edildi. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.” Moskova - aa

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Hedef dinler arası barış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük destekçilerinden olan Rus Ortodoks Patriği Kirill, Rusya’nın Dağıstan bölgesinde iki ayrı şehirde meydana gelen saldırıları değerlendirerek “düşmanın dinler arası barışı bozmak istediğini” söyledi, ancak kimi suçladığına dair daha fazla detay vermedi.

TASS ise saldırganların “uluslararası bir terör organizasyonunun destekçileri” olduğunu aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mart ayında terör örgütü IŞİD, Moskova yakınlarında “Crocus City Hall” adlı konser salonuna saldırı düzenlemiş, olayda 145 kişi yaşamını yitirmişti. Haber Merkezi

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