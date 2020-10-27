Macron'a bir sert tepki de Malezya'dan

Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i -Aleyhissalatu Vesselam- hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, “İzlediği politikayla İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son açıklamalarından ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz.” dedi.

Azmi, Macron’un İslam dininin kriz içinde olduğuna yönelik açıklamasına ise “An itibariyle krizde olan İslam değil, Fransadır ve asıl tartışılması gereken şey budur.” şeklinde cevap verdi.

Dine hakaretleri hoş görmek ifade özgürlüğü değil

Macron’un, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret içeren karikatürleri desteklemesini eleştiren Azmi, şu açıklamalarda bulundu:

“Dine yönelik saldırıları ve hakaretleri hoş görmek, ifade özgürlüğü anlamına gelmez. İslam karşıtı karikatürleri desteklemek oldukça tehlikeli bir hamledir. Macron’a, bu hamleden geri durması çağrısında bulunuyoruz. Macron’un İslam hakkındaki değerlendirmeleri tamamen yanlıştır. İslam’a hakaret etme özgürlüğü, uyum içinde yaşayan Fransız halkının ve Fransa’nın bir parçası olmamalı.”

Azmi, ülkedeki Müslümanların haklarını korumak için Fransa halkına birlik olma çağrısında bulundu.

Filistin için İsrail'i Boykot Girişimi'nin (BDS) Malezya Şubesi Yöneticisi Prof. Dr. Nazari İsmail ise Macron'un İslam hakkındaki politikalarını büyük talihsizlik olarak niteleyerek, "An itibariyle Cumhurbaşkanı Macron'un başörtüsüne dair getirdiği bir takım yasaklar ve İslam hakkındaki yorumları aşırıcılıktır. Fransa hükümeti, bu uygulamalarla Müslümanları tahrik etmeye çalışıyor." dedi.

Macron'un İslam karşıtı karikatürlere izin vermesi kasıtlı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içeren karikatürlere müsaade etmenin ifade özgürlüğü ve laiklikle alakası olmadığını belirten Nazari, "Demokrasinin olduğu bir ülkede yasaların böyle bir şeye müsaade etmemesi gerekirdi. Macron'un bu karikatürlere izin vermesi kasıtlı bir eylem." şeklinde konuştu.

Nazari, Macron'un ülkedeki bir takım aşırı Müslümanları bahane ederek İslam dinini topyekun yargıladığını söyledi ve "Aşırı fikirler ve radikalizm her dinin mensuplarında olur. Müslümanlarda da var. Charlie Hebdo karikatürlerini destekleyen öğretmenin infaz edilmesi yanlış bir şey. Bunu yapanlara ceza verilmeli, fakat Müslümanların hepsine genellemek adaletsizlik olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin Avrupa'daki aşırı sağcı ve İslam düşmanı grupları cesaretlendirdiğini öne süren Nazari, "Fransa yönetimi, ülkedeki dini azınlıklara muamele konusunda başarılı bir örnek sergilemiyor. Bu konuda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i örnek almaların tavsiye ederim." dedi.

Nazari, Macron’un İslam karşıtı politikalarının kasıtlı olduğunu ve hükümetin, Fransa’da artan Müslüman nüfusu tehdit olarak gördüğünü söyledi.

"Malezyalı Müslümanları, Fransız ürünlerini boykota davet ediyoruz"

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz ise Macron'un açıklamalarına, "Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinden geri adım atmaması üzerine İslam dünyasında yapılan boykot çağrılarını destekliyor ve Malezyalı Müslümanları, Fransız ürünlerini boykota davet ediyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.

Fransa'da farklı din mensupları arası uyum ve dayanışma ortamının gelişmesini temenni eden Faysal, "Birlikte yaşama ve toplumsal huzurun sağlanması için her dinden grupların diyalog içinde olması gerekir." şeklinde konuştu.

Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Başkanı Muslim İmran da İslamofobinin özellikle Batı toplumlarında gittikçe artan bir problem olduğuna dikkati çekerek, "Bu düşünce cehaleti ve şiddeti beraberinde getirmektedir. Avrupalı liderlerin bu sorunu çözmeye çalışmak yerine ülkelerindeki aşırı gruplara prim vermeleri çok vahim bir durum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı politikalarıyla ülkesindeki milyonlarca Müslümanı yabancılaştırmaya çalıştığını belirten İmran, "Macron biraz zaman harcayıp Hazreti Muhammed'in hayatına dair bir şeyler öğrenseydi bu tür yorumlar yapmazdı." ifadelerini kullandı.

İmran, Müslümanların ifade özgürlüğünü her daim desteklediğini ancak farklı dinlere hakaret etmenin ifade özgürlüğü olamayacağını vurguladı.