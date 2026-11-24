YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) uzlaşma sağlanamadan sona ermesine ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme yayınladı.

2009 yılından bu yana ilk kez bir iklim zirvesinden mutabakat çıkmadığını vurgulayan Özel, yaşanan tabloyu diplomasi tarihi açısından “ağır bir başarısızlık” olarak nitelendirdi. İktidarın zirve öncesinde Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında “köprü” olacağı yönündeki vaatlerini hatırlatan YENİ Parti lideri, masaya getirilen mutabakat taslağında iklim krizinin temel nedenlerinden fosil yakıtlara dahi yer verilmemesini eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın ve deneyimli devlet kadrolarının süreçten dışlandığını savunan Özel, organizasyonun bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştürüldüğünü ve kamu kaynaklarından 25 milyar lira harcanmasına rağmen Türkiye’nin dünyaya karşı mahcup edildiğini dile getirdi. Haber Merkezi



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