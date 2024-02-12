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12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı

12 Şubat 2024, Pazartesi 14:12
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir fırsat vermesini istiyoruz." dedi.

​​​​Middle East Eye'ın haberine göre, Amerika Yönetmenler Loncası Ödülleri törenine katılan Ruffalo, diğer ünlü isimlerle birlikte ceketine zambak şeklinde, kırmızı yuvarlak rozet taktı.

Ruffalo, zambakların "barış zambağını", kırmızı yuvarlak rozetin ise "Ateşkes taraftarı sanatçıları" simgelediğini belirtti.

Sanatçılar olarak Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ruffalo, bombalamanın işe yaramadığının artık anlaşıldığını kaydetti.

Ruffalo, barışa giden yolun daha fazla bombalanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Barışa bir şans vermenin neresi yanlış? Refah sınırında, yeniden bir bombardıman dalgasıyla karşı karşıya 1 milyon mülteci bulunuyor, 400 bin kişi açlıktan ölüyor ve oraya hiçbir insani yardım giremiyor. Bu nedenle, dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan, bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir fırsat vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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