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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Maymun çiçeği virüsü vakası Venezuela'da da gözlemlendi

13 Haziran 2022, Pazartesi 11:07
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi.

Venezuela Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, vakanın başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi.

Hastanın derhal tecrit altına alındığını kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın Madrid kentinden ülkeye giriş yapan hasta, Barselona'da iki kişiyle temas halinde olmuş." ifadesine yer verildi.

Maymun çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​

AA

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